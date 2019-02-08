الصحة تصدر 3 منشورات تحذيرية لأدوية غير مطابقة للمواصفات

كتب وليد عبد السلام

أعلنت الإدارة المركزية للصيدلة، صدور 3 منشورات تحذيرية لادوية ومستحضرات غير مطابقة للمواصفات والخواص الطبيعية على أن يقوم التفتيش الصيدلى بضبط وتحريز جميع الكميات الموجودة بالسوق من مستحضرات البرفارسين سبراى وسيزن ليكود.

وناشدت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة فى منشوراتها الجمهور بعدم التعامل مع هذه الأصناف.

وكانت الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة، أكدت أن حجم نواقص الأدوية فى تقلص، مضيفة فى تصريحات سابقة أن هناك مجموعة من المثائل والبدائل المتاحة للمريض فى السوق حال عدم وجود الصنف الأصلى.