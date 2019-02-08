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السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:34 م
السيطرة على حريق بمصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية بمدينة العاشر من رمضان حريق- أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب
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تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة علي حريق نشب بمصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية بالمنطقة الصناعية الثالثة، بمدينة العاشر من رمضان، وتم إخطار نيابة العاشر للتحقيق بإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقي اللواء جرير مصطفي، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بنشوب حريق مصنع لإنتاج الأجهزة الكهربائية، بالمنطقة الصناعية الثالثة.

وقامت قوات الحماية المدنية بالشرقية، برئاسة المقدم عبد الحميد أبوفول، رئيس قسم الحماية بالعاشر، وبإشراف اللواء أحمد الشوادفي، مدير الحماية المدنية بالشرقية بالدفع بعدد 5 سيارات للسيطرة علي الحريق الذي نشب في مخلفات ومخزون منتجات بالمصنع.

وتبين من الفحص أن المصنع متوقف عن العمل منذ 2012، وأنه ينتج من وقت للأخر طلبيات محدودة، وأنه مقام علي مساحة 4000 متر، وتم السيطرة علي الحريق وتحرير محضر بالواقعة.

 

 


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