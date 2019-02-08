السكة الحديد تدعو لحجز التذاكر عبر الأبلكيشن.. وتؤكد: مستعدون لزيادة المقاعد

كتب رضا حبيشى

دعا محمود ماهر رئيس الإدارة المركزية للمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالسكة الحديد المواطنين إلى حجز تذاكرهم عبر "ابليكشن" الحجز بالموبايل الذى بدأت الهيئة إتاحته وتطبيقه منذ بداية أكتوبر الماضى، لافتًا إلى أنه الوسيلة الأسهل والأكثر راحة للراكب للحصول على تذكرته بدلاً من التوجه إلى شبابيك الحجز بالمحطات لشراء التذاكر.

وأضاف الإدارة المركزية للمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالسكة الحديد لـ"اليوم السابع"، أن هناك إقبالاً على الحجز عبر هذا الابلكيشن لكنه لا يتناسب مع ما ترغب فى تحقيقه الهيئة، مشيرًا إلى أن الهيئة على استعداد لزيادة أعداد مقاعد القطارات المطروحة للحجز بالإنترنت سواء عبر هذا الأبلكيشن أو موقع هيئة السكة الحديد على الإنترنت لأى نسبة مئوية فى حالة تزايد الإقبال.

واستطرد محمود ماهر: "نطرح حاليًا 20% من مقاعد القطارات للحجز عبر الإنترنت.. ومستعدون لزيادة هذه النسبة فى حالة تزايد الطلب على الحجز عبر الإنترنت"، لافتًا إلى أن أبلكيشن الحجز عبر الموبايل هو الأنسب للراكب، وتطبق خلال هذا النظام من الحجز الشروط والمعايير نفسها المطبقة أثناء الحجز عبر شبابيك الحجز بالموبايل.

وقال محمود ماهر، إنه يتم زيادة فقط رسوم إدارية يحصل عليه البنك الصادر للبطاقة الائتمانية التى يحجز بموجبها الراكب عبر أبلكيشن الحجز تصل إلى 4%، متابعًا: "الراكب لو جاء المحطة سيصرف فى الانتقال أكثر من هذه الرسوم.. وكمان من خلال الأبلكيشن يمكن معرفة المقاعد المتاحة فى كافة القطارات ويقوم بالدفع من خلال بطاقته الائتمانية وطباعة التذكرة التى يحجز من موبايله لكى يتوجه إلى القطار الذى حدده حيث المقعد الذى حجزه".

وأوضح الإدارة المركزية للمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالسكة الحديد أنه حوالى 12 ألف مواطن حملوا تطبيق الحجز عبر الموبايل حتى الآن، وأن الهيئة ترغب فى زيادة هذه النسبة بحيث يكون العدد الأكبر من المواطنين يحجز عبر الموبايل، وأن الهيئة مستعدة لزيادة النسبة المخصصة للحجز عبر الإنترنت طالما زاد الإقبال وتواجدت رغبة تزيد عن المطروح حاليًا للحجز عبر الإنترنت.

ولفت الإدارة المركزية للمبيعات بقطاع المسافات الطويلة بالسكة الحديد أن الحجز عبر الإنترنت أفضل للراكب والهيئة معًا، ويوفر الطلب على الصرافين المتواجدين على شبابيك الحجز بالمحطات، مشيرًا إلى أن المواطن الذى يحجز عبر الموبايل عليه أن يكون حاملاً لبطاقة الرقم القومى والبطاقة الائتمانية التى حجز بموجبها، وذلك خلال استقلاله القطار لمراجعة بيانات التذكرة التى معه وحجزها عبر الموبايل.

ولفت محمود ماهر إلى أنه يمكن للراكب تحميل أبلكيشن الحجز الذى يحمل اسم "قطارات مصر: حجز واستعلام" من المتجر الإلكترونى الموجود على موبايله، حيث يتم تحميل البرنامج وتسجيل الدخول ثم يقوم الراكب بإنشاء حساب جديد إذا لم يكن له حساب من قبل على موقع هيئة السكة الحديد على الإنترنت، والذى يمكنه من خلاله أيضًا حجز التذاكر التى يرغبها، لافتًا إلى أن الراكب يقوم بعد ذلك من خلال الأبلكيشن بالاستعلام عن المواعيد والأسعار والمقاعد المتاحة بالقطارات المكيفة ثم يقوم بحجز المقاعد من خلال اختيار محطتى القيام والوصول وتاريخ السفر والدرجة المكيفة وأسماء الركاب.