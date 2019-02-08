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الزراعة: نجاح جهود فتح باب تصدير الأسماك والمأكولات البحرية إلى الأردن

الجمعة، 08 فبراير 2019 03:40 م
الزراعة: نجاح جهود فتح باب تصدير الأسماك والمأكولات البحرية إلى الأردن الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
كتب عز النوبى
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أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، حصول الشركات المصرية علي رخصة استيراد اسماك ومأكولات بحرية طازجة من مصر للمملكة الأردنية الهاشمية عن طريق ميناء العقبة.
 
وأضافت "محزر"، أن وزارة الزراعة قامت بمساعده المنشئات المصرية الحصول علي موافقة وزارة الزراعة الأردنية منح رخص الاستيراد لاسماك الكارب والبلطي من المنشآت المعتمدة والتي قام بزيارتها وفد فني من الاردن منها مشروع بركة غليون ومزارع القطاع الخاص
وكذلك البنية التحتية بوزارة الزراعة من أطباء و باحثين ومعامل معتمدة دولية التى تضمن سلامة سلسلة الانتاج. 
 
جدير بالذكر، أن هذه الجهود تبذل فى إطار تنفيذ خطة مصر لفتح أسواق خارجية للصادرات المصرية من الأسماك تأكيدا لتطبيق مصر منظومة معايير الجوده في إنتاج وتداول الأسماك لأغراض الاستهلاك المحلي و التصدير، والعمل على زيادة الصادرات المصرية من مختلف أنواع الأسماك والتى أدت هذا العام الي فتح تصدير الاسماك الي لدول الاتحاد الاوروبيه مثل المانيا و هولندا و بلجيكا ليصل إلى 6 دول بجانب بريطانيا.
 
ولفتت "محرز" إلى أنه رغم أن مصر تستورد كميات من الأسماك تصل إلى 250 ألف طن سنويا، تشكل 18% من الاحتياجات الاستهلاكية، إلا أننا نصدر 30 ألف طن من الأسماك عالية القيمة من الدنيس والقاروص، ولا نستورد أسماك البلطي لأن مصر تعد ثاني أكبر دولة منتجة للبلطي والأولي أفريقيا، ويتم تطبيق معايير جودة موحدة للاسماك سواء للتصدير أو للاستهلاك المحلي، اعتمادا على المعامل المصرية المعتمدة لفحص المياه والعلف والأسماك.
 
وأوضحت نائب وزير الزراعة، أن الإنتاج الكلى لمصر من الأسماك يبلغ مليون و800 الف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، وأن خطة الدولة تستهدف إنتاج مليونى، و200 ألف طن أسماك ضمن خطة التوسع في الإنتاج السمكى لمواجهة زيادة الطلب على الأسماك.
 

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