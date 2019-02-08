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"الزراعة" حزمة إجراءات لحدائق الموز ومكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:00 ص
"الزراعة" حزمة إجراءات لحدائق الموز ومكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا حدائق الموز
كتب عز النوبى
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أصدرت الإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة، حزمة من الإجراءات حول طرق التسميد والرى والمكافحة لحدائق الموز. خلال الشهر الجارى، والطرق المتبعة فى زراعة العروة الجديدة ومكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول.
 
وقال تقرير المحاصيل البستانية  ،أن  اهم  العمليات  الجيدة في متابعة أشجار الموز، استكمال التخلص من النباتات المصابة بتورد القمة والتبرقش والفحص الدورى كل فترة ، التخلص من الحشائش و جمع كل النواشف والحشائش وناتج التقليم خارج المزرعة لأنها لا مصدر لوجود خنافس القلف وتقليم الأفرع الجافة والمصابة بخنافس القلف والتخلص منها خارج المزرعة.
 
وتابع تقرير المحاصيل البستانية أن بداية زراعة العروة الجديدة ( العروة الربيعى ) من الشتلات فى 20 / 2 حتى نهاية مارس، ومكافحة الأشجار المصابة بالنيماتودا بعد جمع المحصول بمبيد مناسب والنسب المناسبة من المبيد.
 
 وعن طرق التسميد، التسميد فى الرى بالتنقيط، يتم الرى بدون تسميد حتى 15 / 2 وفى 20/2 يتم إعطاء دفعة تنشيطية للجذور 4 لتر حامض هيوميك / الفدان قبل البدء فى البرنامج الفعلى الذى يبدأ من أول مارس، يتم الرش الورقى بعد جمع المحصول بمعدل 200 جم سلفات حديد + 200 جم زنك مخلبى +200 جم منجنيز مخلبى + 100 جم سلفات نحاس + 100 جم ماغنسيوم + 50 جم بوركس + 250 جم يوريا ( لرفع كفائه الامتصاص ) / 600 لتر ماء .
 
برنامج الرى، يتم تقسيم الرى إلى 3 دفعات في الأسبوع بمعدل 1 ساعة فى الرية ( 3 ساعات رى ) 30 دقيقة رى بدون تسميد و20 دقيقة رى بتسميد و10 دقائق غسيل الشبكة من التسميد مباشرة  ، وعن  برنامج المكافحة ، مكافحة الحشرات المتسببة لتورد القمة والتبرقش منها من الخوخ ومن الموز ومن القطن والتربس والحشرات القشرية والبق الدقيقى لمبادة بودر 12% بمعدل 25 جم / 100 لتر ماء + زيت معدنى 1.5 سم³ / لتر ماء.
 
 
 

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