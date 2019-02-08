"الزراعة": تحصين 600 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية خلال 5 أيام

كتب عز النوبى

كشف تقرير الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، أن إجمالى ما تم تحصينة مع بدء الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع بلغ 600 ألف رأس ماشية سواء أبقار أو جاموس منذ بدء الحملة 2 من الشهر الجارى حتى 7 من الشهر الجارى، وتواصل الحملة عملها بجميع المحافظات حتى 15 من الشهر المقبل.

وناشدت الدكتور منى محرز نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ، جميع المربين بالتعاون مع حملات التحصين للحفاظ على ثروتهم الحيوانية، مؤكدا أن هناك عقوبات رادعة للمربين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل لمواجهة الأمراض الوبائية، مشيرة الى أنه تم تخصيص خط الساخن برقم 19561 .لاستقبال شكاوى المربين.

كانت وزارة الزراعة بدات اعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والودى المتصدع 2 من الشهر الجارى ورفعت الأجهزة الفنية بوزارة الزراعة، ممثلة فى الإدارة المركزية للطب الوقائى، بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، و27 مديرية للطب البيطرى بمحافظات الجمهورية حالة الاستنفار القصوى ، لمواجهة المرض والعترة الجديدة "سات2 " للحمى القلاعية وهى أحد المعزولات التى تم اكتشافها، حفاظا على الثروة الحيوانية وزيادة إنتاج اللحوم والألبان.