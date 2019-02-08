الزراعة تحرر 236 محضرا فى حملات التفتيش على اللحوم خلال أسبوعين

كتب عز النوبى

أعلنت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي لشئون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، تقريرا عن إجمالى مضبوطات التفتيش على اللحوم خلال الفترة من 25 حتي 7 فبراير 2019، تبلغ 536 طنا و433 كجم وأسماك مجمدة ودواجن ولحوم بلدي بقرى وضأن ولحوم مجمدة وكبدة مجمدة و مصنعات لحوم وأحشاء ودهون في 20 محافظة.

وقالت "محرز"، إنه تم تحرير 237 محضرا قامت بها ادارة التفتيش على اللحوم بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بمحافظات الإسكندرية والشرقية والغربية والمنيا وقنا والدقهلية وكفر الشيخ ودمياط والفيوم والبحيرة والمنوفية، والقليوبية والسويس وبورسعيد والإسماعيلية وبني سويف وأسيوط وسوهاج، وجنوب سيناء و البحر الأحمر، مشددة على أن ذلك يأتى فى إطار دور وزارة الزراعة فى التأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمى والحد من مخالفات ذبح الحيوانات خارج المجازر وفقا للمواصفات المصرية لتداول اللحوم وتأكيد علي وصول غذاء صحى أمن للمواطنين فى المقام الأول.

وأضافت نائب وزير الزراعة، أنه تم ضبط 529 طنا و 372 كجم مضبوطات غير صالحة للاستهلاك الآدمى الصلاحية، وتم تحرير 116 محضرا للمخالفين.

وأوضحت "محرز"، أنه تم ضبط 7 طنا و 61 كجم مضبوطات بعدد 121 محضر ذبح خارج المجازر الحكومية، ومخالف للقوانين، وقرارات ومضبوطات مجهولة المصدر، كما أوضحت نائب وزير الزراعة أن من ضمن المضبوطات 500 طن أسماك مجمدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى ظاهريا، بثلاجة حفظ بمحافظة القليوبية.

وقد تم أخذ عينات لتحليلها بمعمل صحة الحيوان لبيان مدى صلاحيتها، وإعداد التقارير الفنية البيطرية والمحاضر اللازم للنيابة العامة لاتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، وقد كانت جميع الحملات التى قام بها البيطريون فى أنحاء الجمهورية بالتعاون مع مباحث التموين ومديريات التموين والصحة.