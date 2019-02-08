وقال مادورو - في تصريحات أوردتها قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الجمعة - "لا علاقة تربطنا بحزب الله ، لكن فنزويلا تستضيف كثيرا من اللبنانيين الذين يقيمون هنا".



وأضاف مادورو " إن فنزويلا قادرة على حماية نفسها بذاتها، وهي لا تحتاج إلى أي مجموعات مسلحة للدفاع عنها".



وتأتي تصريحات مادورو تعليقا على إعلان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الخميس، أن فنزويلا تنشط فيها منذ زمن بعيد خلايا "حزب الله"، مضيفا أن إيران تحظى أيضا بنفوذ كبير هناك.



وأوضح بومبيو أنه ينوي بحث هذه القضية خلال مؤتمر حول الشرق الأوسط في وارسو البولندية الأسبوع المقبل بمبادرة من الولايات المتحدة والذي سيركز على الدور الإيراني في المنطقة.



وسبق أن أكد "حزب الله"، الذي تحدثت تسريبات إعلامية كثيرة عن وجود علاقات له مع الحكومة الفنزويلية ، دعمه "للسلطات الشرعية" في البلاد، معتبرا أنها تتعرض لمحاولة انقلاب مدعومة من الولايات المتحدة.