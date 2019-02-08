الرئيس الفنزويلى يجمع توقيعات ضد التدخل الأمريكى فى البلاد

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قال الرئيس الفنزويلى "نيكولاس مادورو" إنه سيقوم بإرسال رسالة مفتوحة إلى الشعب الأمريكى يطالب فيها باحترام سيادة بلاده.

وأعرب مادورو عن أمله - حسبما ذكر راديو هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سي) اليوم الجمعة - فى أن يقوم عشرة ملايين مواطن فنزويلى بالتوقيع على الرسالة والتى يدين فيها تدخل الولايات المتحدة الأمريكية فى شئون بلاده، مشيرا إلى أن واشنطن وحلفاءها يحاولون السيطرة على ثروات فنزويلا.



وتشهد فنزويلا اضطرابا سياسيا متزايدا بعدما أعلن زعيم المعارضة "خوان جوايدو" - فى 23 يناير الماضى - نفسه رئيسا انتقاليا للبلاد.. وأعلنت دول عديدة من ضمنها الولايات المتحدة الأمريكية الاعتراف بجوايدو رئيسا لفنزويلا، فيما انتقد مادورو التحرك، واصفا إياه بانقلاب دبرته واشنطن وأعلن قطع العلاقات الدبلوماسية معها.