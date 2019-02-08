الرئيس العراقي يؤكد ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة بؤر الإرهاب

بغداد )أ ش أ(

أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمحاربة بؤر الإرهاب وحواضن التطرف التي تنتشر في دول عدة.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته قناة "الإخبارية" العراقية - أن ذلك جاء خلال لقاء صالح مع وزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي، حيث أشار الرئيس العراقي إلى رغبة بلاده في إقامة علاقات متطورة وموسعة مع فرنسا في كافة المجالات، لوجود قناعة بأن البلدين يمكن أن يلعبا دورًا مهمًا ومؤثرًا في الكثير من القضايا الإقليمية والدولية.

وأكد صالح أن توسيع آفاق التعاون المشترك مع دول الاتحاد الأوروبي له أولوية في التوجهات المقبلة، مشيدًا بدور فرنسا الحيوي في التحالف الدولي ضد الإرهاب ودعمها للعراق في دحر عصابات تنظيم "داعش" وتحرير مدنها كافة، مشددًا على أهمية إسهام فرنسا في تعزيز القدرات العسكرية العراقية على مستوى التسليح أو التدريب.

من جانبها، جددت بارلي دعم بلادها لاستقرار العراق وتحقيق تطلعاته في الرخاء والازدهار، واستعدادها لتقديم المساعدة للقوات الأمنية العراقية تدريبا وتجهيزا.