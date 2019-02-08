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الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب"

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:59 م
الرئيس السيسى يستجيب لمناشدة أسرة الطفلة جانو.. ووالدتها:"نعم الأب" الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية
وائل ربيعى
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فى لفتة إنسانية طيبة، استجاب الرئيس عبد الفتاح السيسى لمناشدة المواطنة شيرين محب حكيم، والتى ناشدت الرئيس بالتدخل لعلاج ابنتها "جانو أسامة سعيد" بعد إصابتها بورم خبيث فى الحبل الشوكى، الذى يستلزم إجراء جراحة عاجلة.
 
وقالت والدة المريضة، "رئاسة الجمهورية أبلغتنى أن مستشفى وادى النيل جاهزة لاستقبال ابنتها للبدء فى خطوات العلاج، وأشكر الرئيس السيسى على استجابته لاستغاثتى وتبنيه لحالة ابنتي وأقول له "كتر ألف خيرك أنت فعلا نعمة الأب ".
 
وأضافت والدة المريضة، "لم يكن لدى سبيل بعد الله سوى الرئيس السيسى الذى استجاب لاستغاثتى فورا"، مشيرة إلى أن حالة ابتنها تم تشخيصها على أنها ورم خبيث داخل النخاع الشوكى، وأن الخبير الفرنسى سيكون فى مستشفى الجلاء العسكرى يوم ١ مارس؛ لإجراء الجراحة المطلوبة لها بعد استجابة الرئيس السيسى".
 

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الرئيس السيسى

جانو سعيد

ورم خبيث

النخاع الشوكى

حالات انسانية

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