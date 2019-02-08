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الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطره على حريق مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:18 م
الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطره على حريق مصنع بلاستيك بالقناطر الخيرية سيارات إطفاء -ارشيفية
القليوبية نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمصنع للبلاستيك، بمنطقة الحادثة التابعة لمدينة القناطر الخيرية، وتولت النيابة التحقيق. 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية إخطارا من اللواء حاتم حسين مدير اداره الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق بمصنع للبلاستيك بمنطقه الحادثه التابعه لمدينه القنا طر الخيرية، وانتقل علي الفور المقدم أحمد الشعراوى رئيس الحماية المدنية بمنطقة جنوب القليوبية، وتم الدفع ب5 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، وتم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة له، دون خسائر بشرية.
 
 
 

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