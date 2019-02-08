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الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحول كهرباء بميت نما بقليوب

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:20 م
الدفع بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمحول كهرباء بميت نما بقليوب حريق محول كهرباء - أرشيفية
القليوبية نيفين طه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بمحول كهرباء بالقرب من مزلقان ميت نما التابعة لمدينة قليوب، تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير امن القليوبية اخطارا من المقدم احمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية ، بنشوب حريق بمحول كهرباء بالقرب من مزلقان ميت نما التابعة لمدينة قليوب، تم الدفع ب3 سيارات إطفاء وسيارة اسعاف وتم السيطره على الحريق واخماده ومنع امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق. 
 
 
 
 

 


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