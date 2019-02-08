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الداخلية توجه ضربات قاسية لتجار الهيروين فى السحر والجمال

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:13 م
الداخلية توجه ضربات قاسية لتجار الهيروين فى السحر والجمال المتهمون
كتب محمود عبد الراضي
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وجه قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارات البحث الجنائى، بمديريات أمن "الشرقية، الإسماعيلية، القليوبية" والإدارة العامة لمكافحة المخدرات مدعومة بمجموعات قتالية، حملة أمنية استهدفت السحر والجمال.
 

أسفرت الحملات الأمنية التي أشرف عليها اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية عن ضبط "عبدالله ع" مقيم بدائرة مركز شرطة أبوصوير بالإسماعيلية، و"أحمد.س" مقيم بئر العبد بشمال سيناء، محكوم عليه فى قضية "إصابة خطأ" بالحبس لمدة 3 سنوات، و"أحمد.ح" ومُقيم الكيلو 14 بالإسماعيلية، لإتجارهم في المواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين مُتخذين من منطقة السحر والجمال ومدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطهم الإجرامى وأنهم على موعد لتسليم كمية من ذات المخدر لأحد عملائهم بناحية العاشر من رمضان مستقلين سيارتين ملاكى بالكيلو 52 طريق (القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى) بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزتهم " كيلو جرام من مخدر الهيروين".

وتمكن قطاع الامن العام من ضبط "عمار.أ" مُقيم بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان لإتجاره فى المواد المخدرة وبخاصة مخدر "الهيروين" متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى، أثناء إستقلاله دراجة نارية  "بدون لوحات" بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان.. وبحوزته (100 جرام لمخدر الهيروين.

كما تم ضبط "خالد.م" مُقيم بدائرة مركز شرطة بلبيس لإتجاره فى المواد المخدرة متخذاً من مدينة العاشر مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامى.. حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس.. وبحوزته "250 جرام لمخدر الحشيش"، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وجارى الاستمرار فى بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقى العناصر الإجرامية.

 

 


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