الخارجية الروسية: إسرائيل يجب أن توقف هجماتها على سوريا

موسكو )أ ش أ(

قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرنيشين، اليوم الجمعة، إنه من الضروري أن توقف إسرائيل هجماتها على سوريا، موضحًا أنها تزيد الوضع سوءًا .

وقال فيرنيشين، في تصريح أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية، "إن مثل تلك الهجمات التعسفية على دولة ذات سيادة يجب أن تتوقف"، مُشيرًا إلى أن الجيش الروسي لديه خط فاصل للنزاع مع إسرائيل تم العمل عليه منذ أكثر من عام، كما أنهم يعملون على تطويره.

كما حذر من أن أي هجمات أخرى من شأنها أن تجعل الأمر أكثر سوءًا، مؤكدًا أنه لا يمكن لأحد أن يتجاوز مسألة مكافحة الإرهابيين في سوريا.