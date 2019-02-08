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التعليم العالى: استضافة مصر وكالة الفضاء الأفريقية تتويج للجهود العلمية والفنية

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:54 م
التعليم العالى: استضافة مصر وكالة الفضاء الأفريقية تتويج للجهود العلمية والفنية الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
وائل ربيعى
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قالت وزارة التعليم العالى، إن قرار المجلس التنفيذى للاتحاد الأفريقى اليوم الجمعة 8 فبراير، باستضافة مصر لوكالة الفضاء الأفريقية، يأتى تتويجا للجهود العلمية والفنية الحثيثة التي قام بها فريق وزارة التعليم العالي والبحث العلمى على مدار عام و نصف، بمشاركة كافة الجهات المعنية بالدولة، من خلال اللجنة الممثلة التى ضمت فى عضويتها ممثلين عن وزارة الدفاع و الهيئة القومية للاستشعار من بعد و علوم الفضاء و وزارة الخارجية وهيئة الرقابة الإدارية و قطاع الأمن الوطني و وزارة الاتصالات. 
 
ونجحت جهود وزارة التعليم العالى والبحث العلمي بمعاونة كافة الجهات المعنية بالدولة فى الترويج للعرض المصري، وإعداد ملف متكامل يتضمن  الإمكانيات الفنية المصرية، و استعداد مصر لخدمة الأهداف التنموية الأفريقية، وهو ما انعكس فى تصدر مصر لقائمة الدول المتنافسة لاستضافة الوكالة.
 
كان الوفد المشكل من الاتحاد الأفريقي قد قام بزيارة جميع الدول المتقدمة للحصول على استضافة الوكالة، و منها مصر. وقد أكدت زيارة الوفد للمؤسسات المصرية علي استعداد مصر الكامل من خلال توافر كافة الموارد البشرية والمادية اللازمة  في محتوى ملف الاستضافة ، ورضائهم عن استعداد مصر للاستضافة.
 
و يعكس هذا القرار الثقة التامة فى قدرة مصر على توظيف الوكالة لخدمة القارة بأسرها على صعيد تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، لدفع جهود التنمية الوطنية والإقليمية الأفريقية، وفقا لأجندة أفريقيا 2063.
 
و توجه الدكتورخالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى بالتهنئة لرئيس الجمهورية والشعب المصرى وفريق العمل الفنى بالوزارة وكافة الجهات المتعاونة بالدولة على هذا النجاح الذى يؤكد على مكانة مصر وريادتها العلمية على المستوى الأفريقى، مؤكدا أن هذا النجاح يعد شهادة دولية جديدة لمصر فى سلسلة إنجازاتها العلمية الدولية، كما يؤكد تقدم مصر العلمى فى مجال تكنولوجيا الاستشعار عن بعد وتكنولوجيا الاتصال الحديثة.
 
وأضاف وزير التعليم العالى، أن هذا النجاح يواكب بدء تسلم مصر رئاسة الاتحاد الأفريقى. ونجاح استراتيجية الدولة فى الاهتمام بالشأن الأفريقى.

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التعليم العالى

وكاله الفضاء الافريقية

استضافة مصر لوكالة الفضاء الافريقية




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