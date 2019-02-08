video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 03:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

التضخم فى فنزويلا 2688000% خلال الـ12 شهرا الأخيرة.. ويصل 10ملايين% بـ2019

الجمعة، 08 فبراير 2019 01:43 م
التضخم فى فنزويلا 2688000% خلال الـ12 شهرا الأخيرة.. ويصل 10ملايين% بـ2019 فنزويلا
كتبت فاطمة شوقى
إضافة تعليق

يقفز التضخم فى فنزويلا قفزة جديدة، عندما ارتفعت الأسعار  فى يناير الماضى بنسبة 3.5% كل يوم وانتهى الشهر بزيادة قدرها 191.6%، مدعوما بالأزمة السياسية بين الحكومة والمعارضة.

ووفقا لصحيفة "بورتافولو" الكولومبية فقال النائب المعارض أنخيل ألفارادو إن المتغيرات الاقتصادية تعانى من "اختلال" التى أنتجت أزمة الحكم التى تواجه البلد منذ 10 يناير الماضى، عندما تعهد نيكولاس مادورو بولاية جديدة التى لا تعترف بها المعارضة وجزء كبير من المجتمع الدولى.

وبالإضافة إلى ذلك، قال رئيس رئيس الجمعية الوطنية خوان جوايدو إن "التضخم الفنزويلى تسارع فى يناير بأكثر من 50% ، منذ أن قال مادورو إنه تمكن من احتواء المؤشر، ذلك خلال الربع الأخير من العام الماضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن التضخم السنوى خلال الفترة من يناير 2018 و2019، وصل إلى 2688670٪.

وقالت اللجنة المالية فى البرلمان: "انخفض سعر الصرف فى يناير بنسبة 194%، أى أن الأسعار اتبعت مسارا مشابها للغاية او مساويا للتغير فى سعر الصرف".

وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية بنسبة 262٪ ، بينما ارتفعت أسعار المساكن بنسبة 202٪ وارتفعت أسعار النقل بنسبة 451٪.

أما سلة الغذاء الأساسية التى يجب أن يغطيها الحد الأدنى للأجور وفقا للدستور، وصلت فى الشهر الماضى إلى تكلفة 537.650 بوليفار أى حوالى 165 دولار ، فى حين أن الدخل الاساسى حوالى 6 دولارات فى الشهر، وبالتالى فإن الحد الأدنى للأجور يشترى فقد 3.68 سلة ، وهو ما يشير إلى مستوى البؤس التى يعيشها الشعب الفنزويلى.

وسيستمر الاتجاه التصاعدى للتضخم فى الأشهر المقبلة ، وسعر الصرف سيزداد مرة آخرى.

وقال المعارض أنخيل ألفارادو: "فنزويلا هى الآن واحدة من أكثر البلدان الغير متكافئة فى العالم بسبب التضخم، على الرغم من أن البيانات الرسمية تشير إلى عكس ذلك، والناس الذين لديهم قدرة على الوصول إلى الدولارات تمكنوا من الحماية والأشخاص الذين لا يتمتعون بفرص الوصول، والذين هم 90% فى حالة بؤس مطلق".

ويقترب التضخم من 10 مليون% فى العام الحالى، وهى الحقيقة التى قالها صندوق النقد الدولى منذ أشهر، وقال ألفارادو ""إن السيناريو الأساسى هو أنه ستكون حوالى 10.000.000٪، ولكن هذا قد تعجل أو يتباطأ، فإنه من الصعب التنبؤ"


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

روسيا: فنزويلا لم تطلب مساعدة عسكرية من موسكو لحل أزمتها السياسية

مادورو يتهم ترامب بالسعى لاختيار القوة سبيلا لحل الأزمة فى فنزويلا

بوليفيا: لن ندعم مجموعة الاتصال الدولية حول فنزويلا وعلى كاراكاس حل مشاكلها

فنزويلا

ازمة فنزويلا

اقتصاد فنزويلا

التضخم

نيكولاس مادورو

خوان جوايدو




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة