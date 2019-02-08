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التضامن: إعداد مسودة لتعديل قانون الجمعيات وارسالها إلى البرلمان

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:46 م
التضامن: إعداد مسودة لتعديل قانون الجمعيات وارسالها إلى البرلمان غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة
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عقدت لجنة تعديل قانون الجمعيات الأهلية، اجتماعا برئاسة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي وحضور كافة  الأعضاء لمتابعة سير عمل اللجنة وعرض نتائج الحوارات المجتمعيه التى تمت خلال أسابيع الماضية.
 
 
واستعرضت غادة والي الخطوات التي تمت للخروج بحوار مجتمعي شامل من خلال إقامة 7 حوارات مجتمعية 4 منها في محافظات القاهرة و الإسكندرية والإسماعيلية والمنيا شارك فيها 1164 جمعية  تمثل الجمعيات الموجودة بجميع محافظات الجمهورية واجتماعين عقدا بوزارة التضامن لقادة الرأى والخبراء وقيادات العمل الأهلى والآخر للمنظمات الأجنبية العاملة في مصر، ولقاء آخر لشباب الجمعيات نظمته الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.
 
 
وقالت الوزيرة، فى تصريحات اليوم، إن هذا الاجتماع لعرض نتيجة الحوارات التي تمت  في الفترة الماضية، مشيرة إلى أنه تم تجميع المقترحات التى انتهى إليها الحوارات في شكل وثيقة سيقوم أعضاء اللجنة بمراجعتها ثم إعداد تقرير  بملاحظتهم وتسليمها للوزارة في موعد أقصاه أسبوع، لافتة إلى أن الخطوة المقبلة تشمل تسمية أعضاء اللجنة الفرعية المعنية بالصياغة، ثم تقوم لجنة الصياغة بإعداد مسودة جديدة بناء على آراء ومقترحات أعضاء اللجنة الرئيسية ومخرجات الحوارات المجتمعية.
 
 
وأشارت الوزيرة  إلى أنه بعد الانتهاء من المسودة الجديدة سيتم عرضها على الأعضاء ثم إصدار مسودة نهائية تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بإرسالها إلى مجلس الوزراء تمهيدا للدفع بها الي مجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
 
 

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التضامن

مسودة تعديل قانون الجمعيات

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قانون الجمعيات




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