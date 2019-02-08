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التحرى عن حقيقة تورط شقيقين فى تهشيم رأس طفل بمدينة السلام

الجمعة، 08 فبراير 2019 05:00 ص
التحرى عن حقيقة تورط شقيقين فى تهشيم رأس طفل بمدينة السلام رمز العدالة والكلابش - ارشيفيه
كتب أحمد حسنى
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أمرت نيابة السلام، بسرعة ضبط وإحضار شقيقين على خلفية اتهامهما بالتعدي على طفل وتهشيم رأسه بشومة، كما أمرت بسرعة تحريات المباحث للتأكد من حقيقة تورط المتهمين فى ارتكاب الجريمة ونشاطهما الإجرامى السابق.

بدأت القضية بتلقى قسم شرطة النهضة، بلاغا من أحد المستشفيات بوصول "معاذ. م" 11 سنة، مصابا بتهشم فى الجمجمة، وحالته الصحية حرجة للغاية، وعلى الفور انتقلت قوة من رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين نشوب مشاجرة بين الطفل ووالده وشابين آخرين بالمنطقة، قام على إثرها بالتعدي عليهما، مما أسفر عن إصابة الطفل بتهشم في الجمجمة عقب تعدى المتهمين عليه بشومة، وبعمل التحريات دلت على أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "ك ر"، وشقيقه "ه ر"، وجار البحث عنهما، تم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات في الواقعة.

 

 

 


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