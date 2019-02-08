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البنتاجون يعلن الخسائر الأمريكية فى العراق وسوريا

الجمعة، 08 فبراير 2019 12:01 ص
البنتاجون يعلن الخسائر الأمريكية فى العراق وسوريا البنتاجون
أ ش أ
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أصدرت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) اليوم /الخميس/ أول حصيلة رسمية عن الخسائر البشرية الأمريكية فى كل من العراق وسوريا، وذلك منذ مارس عام 2003 وحتى نهاية يناير 2019.
وذكرت المتحدثة باسم البنتاجون لشؤون أفراد القوات المسلحة جيسيكا ماكسويل - فى بيان أوردته قناة (الحرة) الأمريكية - أنه قتل 4 آلاف و384 جنديا أمريكا فى عمليات حربية فى دولة العراق، إلى جانب 32 ألفا و180 جريحا أصيبوا فى عمليات حربية.
وأضاف البيان أنه فى سوريا قتل 6 جنود أمريكيين خلال عمليات حربية، وأصيب 28 آخرين خلال عمليات حربية.


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