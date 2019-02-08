البترول: توصيل الغاز إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا خلال 2019/2018

كتبت ـ أسماء أمين

كشف مصدر بالبترول، عن توصيل الغاز الطبيعى خلال النصف الأول من العام المالى الحالى 2018 /2019 إلى 655 ألف وحدة سكنية و22 مصنعا و800 مستهلك تجارى وتحويل 14.5 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعى.

وأوضح المصدر لـ" اليوم السابع"، أنه من المستهدف فى النصف الثانى من العام توصيل الغاز إلى 345 ألف وحدة سكنية و25 مصنعا و800 مستهلك وتحويل 15.5 ألف سيارة للعمل بالغاز.

وأشار إلى أنه بعد تنفيذ وتشغيل كافة مشروعات تنمية حقول الغاز خلال المرحلة المقبلة سيصل إنتاج مصر من الغاز الطبيعى خلال العام المالى القادم 2019/2020 إلى ما يقرب من 8 مليارات قدم مكعب غاز يومياً، وتعد هذه الكميات غير المسبوقة نتيجة مباشرة لنجاح استراتيجية الوزارة يدعمها الاستقرار السياسى والاقتصادى الذى تشهده مصر.

وأكد المصدر، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع فى استخدام الغاز الطبيعى في ظل الاكتشافات الجديدة، وزيادة الاحتياطات المصرية من الغاز الطبيعى، سيحقق وفورات دولارية كثيرة للدولة و تخفيض فاتورة الدعم الذى تتحمله الدولة.

وأضح أن برامج العمل التي يتم تنفيذها بآليات جديدة للتوسع في المشروع القومى لتوصيل الغاز للمنازل واحلاله محل البوتاجاز حققت نتائج إيجابية فى إطار رؤية القيادة السياسية التي تهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وذلك بزيادة معدلات التوصيل للمنازل وإعطاء أولوية للقرى والمدن التى لم يصلها الغاز من قبل، إلى جانب التوسع فى مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى.