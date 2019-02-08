الإمارات تدين العمل الارهابى الذى استهدف مدير ميناء بوصاصو الصومالى

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أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولى الإماراتية ، الجريمة الإرهابية التى أسفرت عن مقتل مدير ميناء بوصاصو فى منطقة بونتلاند بالصومال الذى تديره شركة موانئ "بى آند أو" المملوكة لموانئء دبي والتابعة لسلطة مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة.

وأكد بيان لوزارة الخارجية الإماراتية أوردته وكالة الأنباء الإماراتية / وام / اليوم الخميس ، أن الوزارة تتابع التحقيق الحالي وطالبت الحكومة المحلية في منطقة بونتلاند في الصومال بتوفير الحماية اللازمة للميناء والعاملين به حرصا علي الاستثمارات التي تصب في صالح الشعب الصومالي .

وجددت الوزارة موقف الإمارات الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف و الإرهاب أيا كان مصدره ومنطلقاته ، مؤكدة ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لمواجهة خطر التطرف الذي يهدد أمن واستقرار الدول كافة.

وقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي تعازيها لأسرة بول أنتوني فورموزا وزملائه و العاملين في الميناء.