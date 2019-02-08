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الإدارة الأمريكية تدعو فلسطين للمشاركة في مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:01 م
الإدارة الأمريكية تدعو فلسطين للمشاركة في مؤتمر وارسو حول الشرق الأوسط البيت الابيض
واشنطن (أ ش أ)
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قال مسئول أمريكي رفيع، اليوم الجمعة، إن مسئولين فلسطينيين تلقوا دعوة لحضور مؤتمر تعقده الولايات المتحدة حول الشرق الأوسط وتستضيفه بولندا الأسبوع القادم.

 

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية عن المسئول -الذي لم تسمه- قوله "سيكون الاجتماع مجرد مناقشات وليس مفاوضات عن الشرق الأوسط ... كما أشرنا لقد طلبنا من السلطة الفلسطينية إيفاد ممثلين لهذا الحدث".

وأوضح المسئول الأمريكي أن جاريد كوشنر، مستشار الرئيس الأمريكي، سيبحث خلال المؤتمر جهود الإدارة لدفع عملية السلام بين إسرائيل والفلسطينيين، وسيجيب على أسئلة يوجهها الحضور.

وأكد أن الجانب الأمريكي سيرحب بشدة بآراء السلطة الفلسطينية خلال النقاش، لكنه أكد أن المؤتمر ليس مفاوضات بل نقاش، معرباً عن تطلع بلاده لرعاية حوار بناء في وارسو.

 

 


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