الأمم المتحدة: اتفاق مبدئى لبدء إعادة الانتشار بالحديدة اليمنية

نيويورك /أ ش أ/

أعلنت الأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاق مبدئى بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثى لبدء إعادة الانتشار فى الحديدة بموجب اتفاق السويد.

وقالت الأمم المتحدة - فى بيان لها أوردته قناة "العربية الإخبارية" الخميس - إن الأطراف عملت معًا بشكل بناء أثناء المحادثات التى ييسرها رئيس اللجنة لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية..مشيرة إلى أن التحديات ما زالت قائمة ومنها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما..هذا ويتوقع رئيس اللجنة انعقادها مرة أخرى الأسبوع المقبل بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار.

وكانت الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، قد اتفقا فى مشاوراتهما فى السويد آخر العام الماضى على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور فى هذه المدينة والموانئ.