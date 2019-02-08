video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 04:31 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الأمم المتحدة: اتفاق مبدئى لبدء إعادة الانتشار بالحديدة اليمنية

الجمعة، 08 فبراير 2019 04:00 ص
الأمم المتحدة: اتفاق مبدئى لبدء إعادة الانتشار بالحديدة اليمنية جانب من العنف فى اليمن _ صورة أرشيفية
نيويورك /أ ش أ/
إضافة تعليق

أعلنت الأمم المتحدة، التوصل إلى اتفاق مبدئى بين الحكومة اليمنية الشرعية وميليشيات الحوثى لبدء إعادة الانتشار فى الحديدة بموجب اتفاق السويد.

وقالت الأمم المتحدة - فى بيان لها أوردته قناة "العربية الإخبارية" الخميس - إن الأطراف عملت معًا بشكل بناء أثناء المحادثات التى ييسرها رئيس اللجنة لحل القضايا العالقة بشأن إعادة الانتشار المتبادل للقوات وفتح الممرات الإنسانية..مشيرة إلى أن التحديات ما زالت قائمة ومنها الطبيعة المعقدة للخطوط الأمامية الراهنة للصراع.

وأضاف البيان أن الطرفين اتفقا على تسوية مبدئية، بانتظار إجرائهما مشاورات مع قياداتهما..هذا ويتوقع رئيس اللجنة انعقادها مرة أخرى الأسبوع المقبل بهدف إكمال تفاصيل إعادة الانتشار.

وكانت الحكومة اليمنية والميليشيات الحوثية، قد اتفقا فى مشاوراتهما فى السويد آخر العام الماضى على إعادة الانتشار المشترك للقوات من موانئ الحديدة والصليف ورأس عيسى ومدينة الحديدة، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ، ووقف إطلاق النار على الفور فى هذه المدينة والموانئ.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الأمم المتحدة: طرفا حرب اليمن يوافقان على تسوية مبدئية فى الحديدة

شركات اتصالات تدرس مغادرة اليمن بسبب الضغوطات التى تتعرض لها من الحوثيين

الأمم المتحدة

اتفاق مبدئى

إعادة الانتشار بالحديدة

اليمن

أخبار اليمني




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

وست هام يعلن تقديمه أدلة للشرطة بشأن العنصرية ضد محمد صلاح

وست هام يعلن تقديمه أدلة للشرطة بشأن العنصرية ضد محمد صلاح

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

فيديو وصور.. الحكومة تنفى 10 شائعات.. أبرزها عن حملة خليها تصدى

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

المجتمعات العمرانية تفتح باب تقسيط مديونيات المياه بالمدن الجديدة لمدة 3 أشهر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة