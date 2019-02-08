الأسهم الأمريكية تغلق شبه مستقرة مع استمرار مخاوف التجارة

أغلقت بورصة وول ستريت شبه مستقرة اليوم الجمعة مع تضرر السوق من الشكوك بشأن اتفاق تجاري بين الولايات المتحدة والصين قبل موعد انتهاء مهلة في أول مارس آذار واستمرار القلق من تباطؤ النمو العالمي.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 64.93 نقطة، أو 0.26 بالمئة، إلى 25104.60 نقطة بينما ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 1.83 نقطة، أو 0.07 بالمئة، ليغلق عند 2707.88 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 9.85 نقطة، أو 0.14 بالمئة، إلى 7298.20 نقطة.

وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على مكاسب مع صعود ناسداك 0.47 بالمئة وداو جونز 0.17 بالمئة وستاندرد آند بورز 0.05 بالمئة.