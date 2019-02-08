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الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11

الجمعة، 08 فبراير 2019 02:51 م
الأرصاد: غدا طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية والصغرى بالقاهرة 11 الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب
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اليوم السابع بلس
اليوم السابع بلس
 
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، دافئ على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد.
 
كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب، سيناء والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 9 درجات، ومطروح العظمى 20 درجة والصغرى 9 درجات، وسوهاج العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 7 درجات، وأسوان العظمى 23 درجة والصغرى 12 درجة.
 

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الأرصاد: غدا طقس معتدل شمالا دافئ على جنوب الصعيد والصغرى بالقاهرة 11 درجة

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