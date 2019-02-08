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اعترافات عصابة تجارة المخدرات بالخانكة: "خدنا على الفلوس ولينا زباين كثيرة"

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:00 ص
اعترافات عصابة تجارة المخدرات بالخانكة: "خدنا على الفلوس ولينا زباين كثيرة" مخدرات- أرشيفية
القليوبية- نيفين طه
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هنعمل ايه ، منعرفش غير تجارة المخدرات ، سهلة ومكسبها وفير بهذه الكلمات اعترفا عصابة ترويج المخدرات ، بمدينة الخانكة خلال تحقيقات البحث الجنائي.

وقال المتهمون أنهم اصدقاء منذ سنوات ، واتجهوا لبيع المخدرات للهروب من الفقر ، حتى ذاع صيتهم بالمنطقة ، وأصبح لهم مكسب الوفير.

وأضاف المتهمون أنهم كانوا يستأجرون سيارة ملاكى، لترويج مخدر الهيروين علي زبائنهم ولم يتخيلوا أن يتم القبض عليهم رغم حرصهم فتم ضبطهم من قبل رجال المباحث الجنائية

وكان اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية  قد تلقى إخطارا من المقدم محمد عشماوى رئيس مباحث  قسم شرطة الخانكة ، بتمكن التقيب  محمد أمبابى ، والنقيب عمرو بدر، معاونا مباحث القسم من ضبط "مصطفى .ع .أ" 32 سنه ،عاطل ،ومقيم المرج و"مصطفى. أ .ع" 32 سنه ،سائق، ومقيم عزبة النخل – المرج ،"وعمرو .ع. أ" 36 سنه، عاطل، ومقيم عزبة النخل، وبحوزتهم 700 جرام من مادة الهيروين المخدر ،وسلاح نارى (طبنجة ) وعدد 12 طلقة من ذات العيار، و67 لفافة بلاستيكية بداخلها حصوات من مخدر الهيروين وسيارة ملاكى هيونداى النترا فضى اللون لترويج المواد المخدرة، ودراجة نارية لإستخدامها فى اعمال الترويج .

تم تحرير محضر رقم 324 لسنة 2019 جنح القسم وجارى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 


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