اعتراضا على البريكسيت.. أكاديمية بريطانية تلقى محاضرة عارية بجامعة كامبريدج

كتب هيثم سلامة

تعرت أكاديمية بريطانية تدعى الدكتورة فيكتوريا باتمان، أستاذ الاقتصاد بجامعة كامبردج، خلال إلقائها محاضرة لطلابها، بحضور بعض الأكاديميين، بعنوان "تعرية حقيقة البريكسيت" لتوضيح المخاطر الاقتصادية التى يمكن أن تقع فيها بريطانيا نتيجة الخروج من الاتحاد الاوربى.

لم تكتف الدكتور فيكتوريا باتمان، بل كتبت على جسدها العديد من العبارات التى تتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد الاوربى، ونشرت "فيديو" عبر حسابها على تويتر، خلال القائها محاضرة أمام عشرات من طلابها وكانت عارية تماما، وتأتى تلك الخطوة لرغبتها فى جذب الانتباه وتوضيح وجهة نظرها من التبعات الخطيرة والآثار السلبية الاقتصادية والاجتماعية بعد خروج بريطانيا.

استمرت المحاضرة لمدة نصف ساعة تقريبا على المدرج أمام عشرات الطلاب، بينما كانت تتحدث فيها الدكتورة فيكتوريا باتمان عن الآثار المترتبة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوربى، فى سابقة هى الأولى فى الجامعات البريطانية، وفقا للعديد من وسائل الاعلام البريطانية.

وقالت "فيكتوريا" بعد المحاضرة مع إحدى القنوات الفضائية، إن خروج بريطانيا يحمل ثلاثة رسائل مهمة الأولى أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى سيجعل الاقتصاد البريطانى مكشوفا، وإن بريكسيت سيساعد فى الكشف على بعض المشاعر المعادية للمهاجرين، لذلك يجب أن نكون لدينا قلق على المجتمع، كونه يفضح إخفاقات الحكومة السابقة، والتى جعلت الكثير من الناس يشعرون بأنهم ليس لديهم ما يخسرونه من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى".











