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اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر محطة السكة الحديد بشنوان فى المنوفية (صور)

الجمعة، 08 فبراير 2019 08:14 ص
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر محطة السكة الحديد بشنوان فى المنوفية (صور)
المنوفية - محمد فتحى
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حالة من الاستياء والغضب تخيم على أهالى قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، وذلك بسبب تراكم القمامة بجوار محطة السكة الحديد بالقرية، الأمر الذى تسبب فى فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات.

وقال أحمد عبد السميع من أهالى قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، إننا نعانى الأمرين وذلك بسبب انتشار القمامة على جانب محطة السكة الحديد وتراكمها بسبب إهمال العاملين على منظومة النظافة بالقرية، الأمر الذى تسبب فى انتشار الروائح الكريهة والحشرات فى تلك المنطقة التى تضم عشرات المنازل بالقرية .

وتابع عبد السميع: تقدمنا بالعديد من الشكاوى إلى المسئولين فى الوحدة المحلية ومجلس مدينة شبين الكوم، ولكن دون جدوى من المسئولين على تلك الشكاوى والعمل على حلها .

وأكد أحمد محمود من أهالى قرية شنوان التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، أن محطة السكة الحديد بالقرية تعد من أقدم المحطات على مستوى المحافظة، ومن المفترض أن يتم إزالة تلك القمامة المتراكمة على جانبيها، للحفاظ على المنظر الجمالى لها، وعدم انتشار تلك الروائح الكريهة التى تساعد على انتشار الحشرات الخطيرة على صحة المواطنين .

القمامة تحاصر محطة السكة الحديد (1)
 

 

القمامة تحاصر محطة السكة الحديد (2)
 

 

القمامة تحاصر محطة السكة الحديد (3)
 

 

القمامة تحاصر محطة السكة الحديد (4)
 

 

 


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