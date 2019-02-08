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خالد صلاح
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اختراق شبكة حواسيب البرلمان الأسترالى والسلطات تفتح تحقيق فى الحادث

الجمعة، 08 فبراير 2019 09:34 ص
اختراق شبكة حواسيب البرلمان الأسترالى والسلطات تفتح تحقيق فى الحادث هاكرز - أرشيفية
أ ش أ
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كشف البرلمان الأسترالى اليوم الجمعة أن شبكة حواسيب البرلمان تعرضت للاختراق، مؤكدا فتح تحقيق فى الحادث .

وقالت سلطات البرلمان - فى بيان أوردته قناة (فرانس 24) الإخبارية - إنه "عقب حادثة أمنية لشبكة حواسيب البرلمان، تم تطبيق عدد من الإجراءات لحماية الشبكة ومستخدميها".


وأضاف البيان أنه "ليس لدينا أدلة تشير إلى أنها محاولة للتأثير على نتائج عمليات برلمانية أو عرقلة عمليات انتخابية أو سياسية أو التأثير عليها"، مشيرا إلى أن التركيز الفورى انصب على تأمين الشبكة وحماية البيانات والمستخدمين بالإضافة إلى تغيير كلمات السر الخاصة بالشبكة كإجراء احترازي.


من جانبه، قال رئيس الوزراء الأسترالى سكوت موريسون إنه اُبلغ بالمسألة، مضيفا ليس هناك ما يشير إلى أن دوائر الحكومة أو وكالات كانت مستهدفة فى مثل ذلك الخرق.


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