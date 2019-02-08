إندونيسيا تعلن حال الطوارئ فى جزيرة سياو بسبب البركان

أ ش أ

أعلنت السلطات الإندونيسية حالة الطوارئ بجزيرة "سياو" بسبب استمرار انبعاث الحمم والرماد من بركان "كارانجيتانج" الذى تسبب فى إجلاء أكثر من 100 شخص، وعزل بعض القرى.

ذكرت السلطات -وفقا لقناة "روسيا اليوم"- أن المنطقة الآمنة تقع على مسافة 4 كيلومترات من فوهة البركان .

يشار إلى أن حكومة "سياو" اتخذت هذا القرار بعدما عزلت أنهار من الحمم البركانية قريتى "باتوبولان" و"بيبا" بشمال غربى الجزيرة، ولم يعد الوصول إليهما متاحا سوى عبر البحر، ويوجد بإندونيسيا أكثر من 400 بركان، بينها 129 فى حالة نشطة، وتصنف 65 منها بأنها "براكين خطيرة" .



وتقع إندونيسيا فى نطاق دائرة ما يطلق عليه "حزام النار" فى المحيط الهادئ، والتى تتسم بنشاط زلزالى وبركانى كبير، كما تحدث فيها قرابة 7 آلاف هزة أرضية سنويا.