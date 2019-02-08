إكسسوارات وحقائب حريمي تحمل شعار "صنع في السجن" (فيديو)

كتب محمود عبد الراضي

"اكسسوارات حريمي" متنوعة ومختلفة الأشكال حرصت السجينات على تصميمها داخل السجون، ليعرضها قطاع السجون في معارضه للجمهور.

السجينات برعن في تصميم الاكسسورات والحقائب الحريمي بشكل ملفت للانتباه ، من خلال صناعات يدوية بسيطة، حيث تحرص السجينات على شغل أوقات فراغهن داخل السجون بتصنيع بعض المنتجات.

ويوفر قطاع السجون الخامات اللازمة للسجينات لتصنيع المنتجات ويعرضها بمعارضه لتحصل السجينة على جزء من أرباح المنتجات التي يتم بيعها.

ويقام معرض السجون بـ"أرض المعارض القديمة" بمدينة نصر، حتى غداً السبت، حيث يضم المعرض مختلف منتجات قطاع السجون "الأثاث الخشبى والمعدنى، والمنتجات الزراعية والغذائية، والمنتجات الحيوانية والداجنة".

ويعرض قطاع السجون منتجات السجناء بأسعار مخفضة للمواطنين، من خلال توفر كميات كبيرة من الأثاث الراقى مخفض الأسعار، فضلاً عن وجود منتجات غذائية ذات جودة عالية وبأسعار مخفضة مقارنة بمثيلاتها في الخارج.

ونجح قطاع السجون في استحداث مشروعات جديدة "صناعية – زراعيـة – حيوانية وداجنة و مزارع سمكية"، بالإضافة إلى تطوير القائم منها، لتسهم فى تأهيل وتدريب نزلاء السجون على مستوى جميع مناطق السجون وامتهانهم حرفا تساعدهم على كسب قوت يومهم عقب الإفراج عنهم، بالإضافة لتحقيق دخل لهم أثناء فترة تواجدهم داخل السجون من أرباح بيع المنتجات، وتم إنشاء بعض مراكز التشييد والبناء بالسجون ، وذلك بالتنسيق مع جهاز التشييد والبناء التابع لوزارة الإسكان، لتدريب نزلاء السجون على الحرف اليدوية كـ"النجارة والسباكة والبياض وأعمال الكهرباء.

ويتم التنسيق مع منظمات ومؤسسات المجتمع المدنى لإنشاء مراكز تدريبية وتأهيلية بسجون وليمانات القطاع للمساهمة فى تدريب السجناء، وإنشاء مراكز موازية لها بالمجمتع الخارجى لإلحاق المفرج عنهم للعمل بها.

ويُعد قطاع السجون صرحاً إنتاجياً لديه العديد من المشروعات الصناعية منها مصانع للأثاث الخشبى بأبو زعبل والقناطر و برج العرب ، ومصنعين للكونتر والأثاث المعدنى بطرة ومصنع للحلاوة الطحينية بالمرج ، ومصنعين للملابس الجاهزة بالقناطر ومصنع للأعلاف بمنطقة وادى النطرون، بالإضافة إلى ورش تأهيلية على مختلف الحرف بالسجون ، ومشروعات زراعية وإنتاج داجنى وحيوانى تستهدف جميعها تأهيل نزلاء السجون على كافة الحرف بما يوفر لهم فرص عمل عقب الإفراج عنهم.