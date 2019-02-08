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الجمعة، 08 فبراير 2019 10:39 م
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إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بالطريق الحر ببنها

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:29 م
إصابة 6 أشخاص بحادث تصادم بالطريق الحر ببنها إسعاف - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه
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أصيب 6 أشخاص في حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الحر بمدينة بنها تم نقل المصابين إلى المستشفى وتولت النيابة التحقيق.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارا من اللواء نبيل عدلي، مدير إدارة المرور بوقوع حادث تصام بين سيارة ميكروباص وأخرى نقل على الطريق الحر بمدينة بنها واسفر الحادث عن اصابة 6  أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفي بنها الجامعي،  وتم رفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية إلى طبيعتها مرة أخرى، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
 
 
 
 
 

 


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