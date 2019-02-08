إحباط سفر 72 شخصا بجوازات سفر مزورة بمطار القاهرة

كتب محمود عبد الراضي

تمكنت الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى من ضبط 72 حالة تزوير خلال شهر، حيث تبين اختلاف وتنوع أساليب التزوير المستخدمة بحسب جنسية الراكب والوجهة التى يرغب فى التوجه إليها.

يأتى ذلك استمراراً لجهود الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حركة السفر والوصول بمطار القاهرة الدولى، والعمل على كشف أى محاولات للسفر أو الدخول للبلاد بطريقة غير شرعية عن طريق التزوير أو التلاعب فى جوازات السفر أو التأشيرات الخاصة بالدول.