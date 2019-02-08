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إحالة 27 إرهابيا من داعش وأحرار الشام إلى المحاكمة العسكرية فى لبنان

الجمعة، 08 فبراير 2019 08:03 ص
إحالة 27 إرهابيا من داعش وأحرار الشام إلى المحاكمة العسكرية فى لبنان عناصر من الجيش اللبنانى
بيروت /أ ش أ/
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أحالت سلطات التحقيق القضائية العسكرية فى لبنان 27 إرهابيا ينتمون لتنظيمى (أحرار الشام) و(داعش) الإرهابيين، إلى المحاكمة العسكرية.

وتضمنت قرارات الاتهام التى أصدرها قاضى التحقيق العسكرى فادى صوان إحالة 25 عنصرا إرهابيا من تنظيم (أحرار الشام) إلى المحكمة العسكرية، لاتهامهم بارتكاب جرائم الانضمام إلى تنظيم إرهابى محظور، والقتال ضمن صفوفه ضد القوات النظامية السورية (الجيش السوري) وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر على النحو الذى يجرمه القانون.

كما تضمنت قرارات الاتهام عنصرين إرهابيين من تنظيم (داعش) أحيلا أيضا للمحكمة العسكرية، لاتهامهما بالانضمام إلى تنظيم إرهابى يستهدف زعزعة الأمن والاستقرار وتنفيذ عمليات عدائية ضد الدولة، والتحبيذ والتحريض على الانضمام لصفوف التنظيم داخل الأراضى السورية.

 


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