إجلاء 700 برازيلى بالقرب من أحد السدود خوفاً من انهياره

وكالات الأنباء

أعلنت السلطات البرازيلية إجلاء نحو 700 شخص يعيشون قرب سدين للتعدين في البرازيل كإجراء احترازي بعدما انفجر سد آخر، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 157 شخصا قبل أسبوعين.

وانفجر السد الذي تشغله شركة التعدين البرازيلية العملاقة "فالي" في ولاية ميناس جيرايس، وأطلق العنان لبحر من الطين السام فوق المناطق المحيطة بها.

وبلغ عدد القتلى المؤكد 157 شخصا، في حين، هناك أكثر من 180 شخصا في عداد المفقودين.

وقد أمرت هيئة التعدين الوطنية الآن بإجلاء حوالي 500 شخص من منطقة مجرى النهر من سد جونجو سوكو بالقرب من مدينة باراو دي كوكايس.