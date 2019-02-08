أم حرضت اثنين من أبنائها على قتل عامل بعد تسببه فى حبس أخيهم وموته فى السجن

كتب على عبد الرحمن

أعمتها نار الثأر وجمدت قلبها وسودته حتى على أبنائها، فلم تعد تبالى بمصير نجليها الذى ينتظرهما بعد ارتكاب الجريمة التى ظلت تخطط لها ثأرًا لنجلها الثالث الذى دخل السجن بسبب خلافات مع آخر وتوفى أثناء تأدية العقوبة، واعتبرت أنه السبب فى وفاة نجلها.

خططت الأم للجريمة وحرضت ابنيها على الثأر لشقيقهما الثالث واستعانت باثنين آخرين لمساعدتهما ولم تكتف بذلك بل ذهبت معهم أثناء الأخذ بالثأر لتشاهد المتسبب فى وفاة نجلها وهو يٌقتل" أمام عينها ولم ترحم صراخه وتوسلاته بأن يرحموه ووجهت أبنائها بأن يطلق كل واحد منهما طلقات من بندقيته لينال شرف الثأر لأخيه.

تفاصيل الواقعة كشفها أمر الإحالة فى القضية رقم 3173 لسنة 2014 جنايات العمرانية، حيث اتهمت النيابة كلا من :"م.ع" و"ك.ع" شقيقين ووالدتهما "ا.ا"، وآخرين هما :"م.ح" و"ع.ح"، بانهم فى يوم 1 مارس عام 2014، قتلوا وآخرين مجهولين المجنى عليه "ع.ع" عمدًا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية "بنادق آلية"، فتوجهوا إلى حيث أيقنوا تواجده وما أن ظفروا به حتى أطلق الأول والثانى عياران ناريان صوبه قاصدين قتله فأحدثوا به إصابته التى أودت بحياته، حال حث المتهمة الثالثة لهما على قتله وتواجد الرابع والخامس على مسرح الأحداث للشد من أزرهم ومنع الأهالى من الدفاع عن الضحية.

وكشف تقرير الطب الشرعى عن أن الضحية أصيب بأعيرة نارية فى البطن والصدر مما تسبب فى كسور بالعظام وتهتك بالكبد والرئة اليمنى ونزيف غزير وصدمة نزفية غير مرتجعة.

فيما استمعت النيابة إلى عدد من شهود العيان الذين أكدوا صحة الواقعة، حيث استمعت إلى "س.ع" 50 سنة والد الضحية، الذى أكد أنه سمع صوت أعيرة نارية وتوجه لمكان الواقعة وشاهد المتهمين الأول والثانى وبحوزة كلا منهما سلاح نارى "بندقية آلية"، ونجله مطروح أرضًا، ووالدة المتهمين تحثهما على قتله فأطلق كل منهما عيار نارى صوب المجنى عليه فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته حال تواجد المتهمين الرابع والخامس، حاملين اسلحة نارية "بنادق آلية"، للشد من أزرهم وإرهاب الأهالى لمنعهم من التدخل للدفاع عن المجنى عليه.

كما استمعت النيابة إلى والدة الضحية وتدعى "ص.ح" 44 سنة، عاملة ، والتى أكدت أنه نظرًا لوجود خلافات فيما بين نجلها المجنى عليه وشقيق المتهمين الأول والثانى ويدعى "ا.ع" ولوفاة الأخير فى السجن فتوعدوا قتله، فيما روى شاهدى عيان آخرين تصادف مرورهما وقت حدوث الواقعة، وهما "م.ع" 32 سنة سائق، و"م.ر" 42 سنة حداد، وأكدا أنهما شاهدا المتهمين لحظة إطلاقهم النيران صوب المجنى عليه.

وكشفت تحريات رجال مباحث قسم شرطة العمرانية، عن وجود خلافات سابقة بين المجنى عليه وشقيق المتهمان الأول والثانى ونجل المتهمة المتهمة الثالثة، والتى تحرر عنها محاضر سابقة عام 2012، وأن الأخير توفى فى السجن أثناء قضاؤه فترة العقوبة، الأمر الذى دفع المتهمين العزم على قتله فأعدوا له أسلحة نارية "بنادق آلية"، وتوجهوا إلى مكان تواجده وأطلق الأول والثانى صوبه عياران ناريان فأحدثوا إصابته التى أودت بحياته، وأن المتهمين الرابع والخامس منعا الأهالى من الدفاع عن الضحية بترويعهم بأسلحة نارية كانت بحوزتهم.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيقات وأمرت بضبط وإحضار المتهمين، وإحالتهم إلى محكمة الجنايات، وحدد المستشار أحمد عبد العزيز قتلان رئيس محكمة جنايات الجيزة الدائرة التاسعة، والمنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، بعضوية المستشارين جمال عدلى أبوحليقة، ومختار العشماوى، وسكرتارية محمود إسماعيل، وسعيد برغش، جلسة 8 إبريل المقبل للنطق بالحكم على المتهمين.