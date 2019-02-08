video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 08:42 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

أمين مساعد "البيطريين": وزارة الزراعة تتكفل بعلاج البيطرى المصاب بالفيوم

الجمعة، 08 فبراير 2019 07:59 م
أمين مساعد "البيطريين": وزارة الزراعة تتكفل بعلاج البيطرى المصاب بالفيوم حملات التحصين
كتبت آية دعبس
إضافة تعليق
قال الدكتور على سعد على الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء البيطريين، إن وزارة الزراعة ستتكفل بعلاج الدكتور الدكتور حسن محمود حسن، أحد الأطباء البيطريين، المشاركين بحملات التحصين ضد الحمى القلاعية، بمحافظة الفيوم، وذلك بعد إصابته بكسر مضاعف فى الفخذ، وتم نقله مساء أمس إلى مستشفى ناصر بالقاهرة، لتلقى العلاج، موضحا أن الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة والدكتور عبد الحكيم محمود رئيس هيئة الخدمات البيطرية، قد تواصلا مع الطبيب، وذلك للاطمئنان على حالته الصحية.
 
وأكد على، في بيان، أنه تواصل مع الدكتور عبد الحكيم، للتأكيد على أن تلك الإصابة لابد أن تكون بداية لاتخاذ إجراءات حقيقية نحو تأمين الأطباء البيطريين أثناء مشاركتهم فى عمليات التحصين، مشيرا إلى أن تلك الواقعة تعد جرس إنذار لما وصل إليه حال البيطريين، فى ظل استمرار وجود نواقص كثيرة فى تجهيزات الوحدات البيطرية، والتى سبق أن أخطرت النقابة به الدكتورة منى محرز نائب وزير الزراعة.
 
وأوضح أن أسرة الطبيب أكدت حاجتهم لاستشارى عظام لصعوبة الحالة، وعدم وجود ذلك التخصص بالمحافظة، مشيرا إلى أن الدكتور خالد العامرى نقيب الأطباء البيطريين، أجرى اتصال بالدكتور أحمد طه مدير مستشفى قصر العينى الفرنساوى، لتوفير مكان للطبيب البيطرى لنقله لها وعلاجه، مضيفا: إلا أنه بعد ذلك أكد رئيس هيئة الخدمات البيطرية، اهتمامه بالواقعة والاستعداد بتحمل الهيئة لتكاليف علاج الطبيب، فى أى مستشفي يتلقى العلاج بها، وبالفعل بعد قليل، فوجئت باتصال من زوجة الدكتور حسن، والتى أكدت أن الدكتورة منى محرز نائب الوزير تواصلت معهم، وأكدت تواصلها مع مستشفى ناصر لاستقبال الطبيب، وبالفعل تم نقل الطبيب أمس 12 مساء، وتحمل كافة النفقات على وزارة الزراعة".
 
 
ووجه الأمين العام المساعد، الشكر للدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة لقيامه بواجبه كأب قبل أن يكون مسئول، فى ظل استمرار تجاهل نائب الوزير التقصير فى تجهيز الوحدات البيطرية، مؤكدا أن كافة الوحدات البيطرية مستنفرة وتعمل بقوة فى حملات التحصين، بجهود شخصية من كل طبيب وحدة، وكل مديرية بيطرية. 
 
وأضاف: مازلنا نعانى من عجز بأعداد البيطريين، حتى أنه مطلوب من كل طبيب أن يغلق وحدته ويتحرك من منزل إلى أخر، ومن قرية إلى أخرى، للتحصين بثلاث حقن فى رقبة الحيوان، فى أماكن مفتوحة، مما تعرض الأعضاء لمخاطر كبيرة، فى ظل عدم وجود عمالة مساعدة للطبيب لتعينهم فى السيطرة على الحيوان الذى يفوق وزنه أحيانا الـ500 كيلو، لحقنه بثلاثة سرنجات، وتركيب الأرقام البلاستيكية التي تستدعي ثقب أذن الحيوان، وهو ما قد يصيبه بالهياج، ويعرض الطبيب للإصابة، كما أن هناك وحدات بيطرية لا يوجد بها مصدر للكهرباء أو ثلاجات، وأخرى عبارة عن غرف صغيرة توجد داخل الوحدة الزراعية، وبالتالى يتم فصل الكهرباء عن الوحدة بمجرد انتهاء عمل الوحدة الزراعية، مما يعرض اللقاحات للفساد.
 
وأكد ضرورة توفير وسائل للنقل للـأطباء المشاركين بعمليات التحصين، بدلا من تحميل الطبيب البيطرى فوق طاقته، وصرف بدلات للتنقل لإعانته على تأدية عمله، مطالبا بعمل بوليصة تأمين مؤقته لكل طبيب بيطري يشارك بالتحصين، تحسبا للإصابة أو الوفاة، وصرف بدل مخاطر وزيادة بدل العدوي الذي لا تتعد قيمته ال13 جنيه.
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

نقابة البيطريين: دفع حجوزات المصايف لعام 2019 بالفرعيات تسهيلا على الأعضاء

نقابة البيطريين تنظم الملتقى التوظيفى الأول للأطباء حديثى التخرج مارس المقبل

26 يناير.. نقابة البيطريين تنظم حفل لتكريم أوائل الأطباء من خريجى دفعة 2018

نقابة البيطريين

وزارة الزراعة

حملات التحصين

الفيوم




لا تفوتك
خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

خبراء صندوق النقد يتوقعون ارتفاع معدل النمو لمصر إلى 5.9% عام 2019/2020

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

إنفوجراف.. الحكومة تستعرض نتائج "معرض القاهرة الدولى للكتاب "

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

التنمية والاستثمار مفتاح مصر لرئاسة ناجحة للاتحاد الأفريقى.. المشاريع العابرة للحدود تعزز المصالح المشتركة.. والتنمية الحقيقية أول طريق مكافحة الهجرة غير الشرعية.. وخبراء: نهضة الاقتصاد المصرى تبدأ من أفريقيا

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

حكاية أول مواطن يسكن بمدينة المنصورة الجديدة.. رئيس الجهاز: "هيشرب مياه وهيلاقى الصرف والنت".. ولأول مرة: إسكان اجتماعى بشكل ساحلى داخل المدينة الجديدة.. والانتهاء من أول جامعة دولية بالمدينة خلال عام ونصف

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

يا مين يعيش.. سقوط رجل أعمال هارب من 420 سنة سجن و80 مليون جنيه غرامات

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

سوبر كورة يكشف أول راتب لمحمد صلاح ومعلومات لا تعرفها عن الفرعون

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة