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أمن أسيوط يداهم عدة مناطق لضبط المتهم بمقتل شخصين فى تجدد خصومة ثأرية

الجمعة، 08 فبراير 2019 06:31 م
أمن أسيوط يداهم عدة مناطق لضبط المتهم بمقتل شخصين فى تجدد خصومة ثأرية قوات أمن - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى
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تواصل مديرية أمن أسيوط مداهمة عدة مناطق لضبط المتهم بقتل شخصين وإصابة آخر بعد صلاة ظهر الجمعة اليوم بمركز القوصية، بسبب خلافات ثأرية قديمة حيث استهدفت قوات الأمن عدة منازل ومناطق للمتهم.

 

وقال مصدر أمنى بمديرية أمن أسيوط إن الواقعة بسبب خلافات ثأرية بين عائلتى حفيظ وبلحة بدائرة المركز راح ضحيتها شقيق الجانى فقام المتهم اليوم بانتظار المجنى عليه وعندما رآه الثانى فر هاربا داخل المسجد فأطلق عليه النار فارداه قتيلا وقتل، وأصاب آخر عن طريق الخطأ وأضاف المصدر أن قوات الأمن تداهم عدة أماكن ومنازل للمتهم لضبطه وضبط السلاح المستخدم.

 

كان اللواء جمال شكر مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة القوصية يفيد مصرع  شخصين، وأصيب ثالث فى إطلاق أعيرة نارية   عقب صلاة الجمعة على خلفية تجدد خصومة ثأرية بين عائلتين بمركز ومدينة القوصية، إثر تجدد خصومة ثأرية بين عائلتى "حفيظ" و"بلحة" قام على أثرها أفراد من عائلة "حفيظ" بإطلاق أعيرة نارية على أفراد من عائلة "بلحة" عقب صلاة الجمعة مما أدى إلى مصرع محمد.م.ر من عائلة "بلحة" ومصرع عاطف.م.ج عن طريق الخطأ تصادف مروره فى أثناء إطلاق الأعيرة النارية وتم نقلهم لمشرحة مستشفى القوصية المركزى كما أصيب نور.م.ع عن طريق الخطأ أيضًا وتم نقله لمستشفى أسيوط الجامعى وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

 


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