video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الجمعة، 08 فبراير 2019 11:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

أمريكا تدعو إيران لوقف تطوير الصواريخ الباليستية وإطلاق المركبات الفضائية

الجمعة، 08 فبراير 2019 10:03 ص
أمريكا تدعو إيران لوقف تطوير الصواريخ الباليستية وإطلاق المركبات الفضائية بومبيو وزير الخارجية الأمريكى
أ ش أ
إضافة تعليق

دعت وزارة الخارجية الأمريكية النظام الإيرانى إلى الوقف الفورى لكل الأنشطة التى تتعارض مع قرار مجلس الأمن رقم 2231، بما فى ذلك إطلاق المركبات الفضائية، وتطوير واختبار الصواريخ الباليستية

وقال المتحدث باسم الوزارة روبرت بالادينو - فى بيان صحفى بثته الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة  "فى تحد للمجتمع الدولى يستمر النظام الإيرانى فى تطوير واختبار الصواريخ البالستية كما أن مركبات الإطلاق الفضائى تستخدم تكنولوجيا متطابقة تقريبًا وقابلة للتبادل مع تلك المستخدمة فى القذائف التسيارية بما فى ذلك الصواريخ البالستية العابرة للقارات".


وأضاف البيان أنه يجب التصدى لتجاهل إيران الصارخ للقواعد الدولية كما يجب إعادة القيود الدولية الأكثر صرامة لردع برنامج الصواريخ الإيراني.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إيران تكشف النقاب عن صاروخ باليستى جديد ومصنع صواريخ تحت الأرض

أمريكا تدعو إيران لوقف محاولات إطلاق أقمار صناعية

الولايات المتحدة

إيران

الصواريخ الباليستية




لا تفوتك
ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الجمعة بمحافظات مصر

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

اليوم.. قطع المياه 5 ساعات عن 5 مناطق بالقاهرة لأعمال حفر مترو مصر الجديدة

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

تركى آل الشيخ: فضلت الاستثمار فى نادى مصرى عن أندية كبيرة فى العالم

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

مصادر تكشف دفع قطر 50 مليون دولار لحزب نتنياهو لدعمه فى انتخابات الكنيست

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

الصحة توجه مفتشى العلاج الحر بتشديد الرقابة على العيادات لمنع ختان الإناث

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

تعرف على المؤهلات المطلوبة لمسابقة العقود المؤقتة للمعلمين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة