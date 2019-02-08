كتب هانى الحوتى

استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 8-2-2019، أخر أيام الأسبوع، طبقاً لأسعار إغلاق أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.

ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى اليوم الجمعة، الدولار الأمريكى، والذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أمس الأول، والذى بلغ 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات اليوم آخر أيام الأسبوع، اليوم الجمعة، والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم فى مصر استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة، عند سعر الإغلاق الذى سجلته ختام تعاملات أمس أول الأربعاء، بالغاً 17.55 جنيه للشراء، و 17.65 جنيه للبيع، وفقا لبيانات عدد كبير من البنوك، فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى.



سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.54 جنيه للشراء

17.67 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.56جنيه للشراء

17.66 جنيه للبيع



سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.55 جنيه للشراء

17.65 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 19.91 جنيه للشراء، 20.07 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الاسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، مقارنة بختام تعاملات، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ "الاسترلينى" 22.63 جنيه للشراء، و 22.87 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

استقر سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر إغلاق أمس الأول بمختلف البنوك، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.69 جنيه للشراء، و 4.72 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

استقر سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وفى سجل سعره فى البنك الأهلى المصرى، 57.78 جنيه للشراء، 58.23 جنيه للبيع.