أسعار الذهب اليوم الجمعة 8-2-2019 فى الأسواق

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب فى تعاملات اليوم الجمعة 8 فبراير 2019، ارتفاعا ملحوظا بقيمة جنيهين، ليسجل عيار 21 وهو الأكثر تداولاً فى مصر 644 جنيها للجرام الواحد.

ارتفاع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة تحرك سعر أوقية الذهب لتصعد من 1305 دولار إلى 1310 دولار بارتفاع 5 دولارات قياسا على أسعار أمس الخميس.

وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى: عيار 18 : 552 جنيها

عيار 21 : 644 جنيها

عيار 24 : 736 جنيها

الجنيه الذهب: 5152 جنيها

الدولار : 1310 دولارات

يقدم "اليوم السابع" خدمة أسعار الذهب لقرائه ومتابعيه بتحديث دورى وفورى ولحظى لأسعار جميع الأعيرة المختلفة فى سوق الذهب بمصر، فأسعار الذهب فى مصر تخضع للعرض والطلب وكذلك تتغير مع حدوث ارتفاع أو انخفاض فى السوق العالمى إلى جانب ارتباطها بصورة مباشرة بأسعار الدولار فى السوق الموازى للدولار والسوق المصرفى.

أسعار الذهب فى مصر قد تشهد بعض التفاوت الطفيف فى سعر الأعيرة المختلفة بمحافظات مصر المختلفة، هذا التفاوت فى سعر الذهب قد يكون 50 قرشا أو جنيه واحد.