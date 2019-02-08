«التعليم» تشارك فى الحفل الختامى لمنحة الطلاب المتفوقين بالشهادة الإعدادية

كتب محمود طه حسين

شاركت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، فى الحفل الختامى لمنحة الطلاب المتفوقين بالشهادة الإعدادية بالمدارس الرسمية للغات، تحت عنوان (إحنا مصر 2019)، وذلك بالتعاون مع مشروع التعليم أولاً القائم على المنحة.

أشاد الدكتور حشيش، رئيس الإدارة المركزية لمركز إعداد القيادات التربوية، بالمشروع والقائمين عليه، والتقى بمجموعة الطلاب الحاصلين علي المنحة، حيث إنهم يدرسون بالسنة الأولى في نظام التعليم المعدل بالمرحلة الثانوية، كما دار حوار رد فيه على كافة تساؤلاتهم في ما يخص النظام المعدل، وطمأنهم، وبسط لهم الأفكار، وصحح لهم المفاهيم الخاطئة.

وأكد حشيش اهتمام المشروع بالمتفوقين، خاصة في مجالات الأنشطة، كونها تخرج الطاقات الإيجابية لدى أبنائنا الطلاب، كما وجه الشكر للقائمين على المؤسسة لجهودهم الكبيرة ودعمهم، واصفًا نجاحهم بأنه نجاح لمصر وشبابها والذين يمثلون النسبة الأكبر منها، مضيفًا أنه يجب علينا متابعة العمل ودعم أبنائنا المتفوقين، كما شكر جميع المشاركين والقائمين على المشروع.

كما تضمنت الاحتفالية تقديم العرض المسرحي (سنة أولي تابلت) والذى يتناول النظام المعدل للتعليم في المرحلة الثانوية وردود أفعال الطلاب والمدرسين، ومدى تقبلهم للتغيير، وعرض للتحديات التي واجهها النظام المعدل مع تصحيح للأفكار والمفاهيم الخاطئة.

الجدير بالذكر أن هذه المنحة تقام للعام الخامس على التوالي وهي تعمل من خلال ثلاثة محاور، المحور الأول: المتفوقين دراسيًا، والمحور الثاني: المتفوقين في العلوم والفنون والتكنولوجيا، والمحور الأخير: المتفوقين من طلاب التعليم الفني.

شارك هذا العام (25) طالبًا من المتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، كما شارك من طلاب التعليم الفني (51) طالب وطالبة من مدرسة التكنولوجيا التطبيقية للميكاترونيات، ومن طلابنا المتفوقين في الشهادة الإعدادية شارك هذا العام (85) طالبًا من الاوائل علي مستوي جميع المديريات التعليمية بالإضافة إلى (15)طالبا من المشاركين في منحة العام الماضي وقد شاركوا هذا العام كمدربين لزملائهم للعام الحالي، وتتضمن المنحة تدريبهم خلال إجازة نصف العام في معسكر تدريبي على مهارات القيادة وبناء الشخصية واللغة الإنجليزية كما تشمل المنحة برامج لتوعية الطلبة وتعليمهم كيفية الحفاظ علي مدارسهم.

كما يهدف المشروع إلى رفع القدرة والكفاءة المهنية للعاملين بالمدارس الرسمية للغات؛ وذلك من خلال إقامة برامج تدريبية للمعلمين والمديرين ورؤساء المدارس، كما تشمل المبادرة تقييم المدارس وتحديد احتياجاتها حيث وصل عدد الذين استفادوا من البرامج التدريبية المقدمة حوالي (15000) متدرب.