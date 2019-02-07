وكيل تعليم البحيرة: تسليم أجهزة التابلت لطلاب المدارس 13 فبراير الجارى

البحيرة - ناصر جودة

أكد محمد سعد محمد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، إتمام الاستعدادات لاستقبال الفصل الدراسي الثاني وتطبيق المشروعات التعليمية الجديدة، مشيرا إلى أنه سيتم توفير أجهزة التابلت يوم 13 فبراير الجارى بجميع الإدارات التعليمية على أن يتم توزيعها على الطلاب فى نفس اليوم.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع مديري الإدارات التعليمية وموجهي العموم للتأكيد على الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الفصل الدراسي الثاني، وكذلك كافة الاشتراطات الخاصة بالتعاقدات، والتى تم الإعلان عنها لسد العجز فى كافة المواد والتخصصات بالمدارس.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم علي تطبيق كافة المعايير المحددة في اختيار المتقدمين للتعاقدات الجديدة لسد العجز فى بعض التخصصات.