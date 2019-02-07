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وزير الداخلية يكافئ 286 من رجال الشرطة لتصديهم للجريمة وجديتهم فى الأداء

الخميس، 07 فبراير 2019 11:25 ص
وزير الداخلية يكافئ 286 من رجال الشرطة لتصديهم للجريمة وجديتهم فى الأداء اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي
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وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بمكافأة 286 من رجال الشرطة "131 ضابط – 143فرد– 3 خفراء– 9 مجند" بالمصالح والإدارات العامة ومديريات أمن (القاهرة، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، كفرالشيخ، سوهاج، أسيوط، بنى سويف، قنا، الأقصر، بورسعيد، شمال سيناء، وقطاع الأمن العام".

وجاء التكريم نظراً لجهودهم وتميزهم فى أداء عملهم، والتى أسهمت فى كشف غموض العديد من القضايا المتنوعة وضبط مرتكبيها، والتصدى لكل من تسول له نفسه العبث بأمن الوطن والمواطنين، ونظير الإنضباط والإلتزام والجدية فى الآداء.

ويأتى ذلك في إطار ما توليه وزارة الداخلية من اهتمام بالغ بتقدير الجهود المبذولة من قبل رجال الشرطة فى حماية أمن واستقرار الوطن، وما يقوم به العديد من رجال الشرطة من جهود متميزة تسهم فى النجاحات الأمنية، والتى كانت ولا تزال محل تقدير من الكافة، ولم تكن لتتحقق إلا من خلال جهود مخلصة لرجال أوفياء للوطن.

 

 


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