video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 07 فبراير 2019 11:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

وزير التنمية المحلية يجتمع بمحافظ الدقهلية لمناقشة تنفيذ خطة المحافظة الاستثمارية

الخميس، 07 فبراير 2019 10:27 ص
وزير التنمية المحلية يجتمع بمحافظ الدقهلية لمناقشة تنفيذ خطة المحافظة الاستثمارية اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية
كتب – اشرف عزوز
إضافة تعليق
عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بمقر الوزارة.
 
وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى، والتى وصلت إلى حوالى 70%، كما تم بحث الوزير جهود المحافظة فى استكمال أعمال رصف وتطوير الطرق الداخلية بين المراكز والقرى بنطاق المحافظة.
 
كما تابع شعراوى، خلال الاجتماع الموقف التنفيذى فى مجال منظومة النظافة وجمع القمامة، والشركة العاملة، فيما يخص عملية تدوير المخلفات.
 
ومن جانبه، أكد شعراوى أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، موجها بالإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب الجارية على أرض المحافظة.
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

وزير التنمية المحلية يبحث مع "البنك الأوروبى" تطهير مصرف كيتشنر

"التنمية المحلية": إطلاق دليل تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات المحلية بقنا

اخبار المحافظات

اخبار مصر

محافظه الدقهليه

محافظ الدقهليه

اخبار الدقهليه

وزاره التنميه المحليه

وزير التنميه المحليه

التنميه المحليه

كمال شاروبيم

محمود شعراوى




لا تفوتك
صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

صور.. سقوط أمطار رعدية غزيرة وثلوج على رأس غارب وإغلاق طريق الزعفرانة

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

الفنانة زينة عن تطبيق "زاجل" الإخبارى: فكرة هايلة توفر الوقت والمجهود

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

كيف حققت مصر ارتفاعًا فى الاحتياطى النقدى؟.. الاستقرار السياسى وسياسات الإصلاح الاقتصادى الأبرز.. نواب: تحويلات المصريين بالخارج فى تزايد.. واقتصادية البرلمان: حجم الاحتياطى سيشهد تزايدًا بفعل تصديرنا للغاز

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

التعادل الإيجابى يحسم كلاسيكو الأرض.. ريال مدريد يعود بتعادل إيجابى أمام برشلونة من "كامب نو".. الملكى يفاجئ الجميع بأداء مبهر.. وميسى البديل ورفاقه خارج الخدمة.. وتأجيل التأهل لنهائى الكأس لموقعة "بيرنابيو"

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

الحضرى وفتح الله يحفزان لاعبى النجوم للفوز علي الزمالك

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

"الإحصاء": الإدلاء بـ"التعداد الاقتصادى" ليس اختياريا والبيانات فى غاية السرية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة