وزير التنمية المحلية يجتمع بمحافظ الدقهلية لمناقشة تنفيذ خطة المحافظة الاستثمارية

كتب – اشرف عزوز

عقد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، اجتماعا مع الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية بمقر الوزارة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة واستعراض معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالى الحالى، والتى وصلت إلى حوالى 70%، كما تم بحث الوزير جهود المحافظة فى استكمال أعمال رصف وتطوير الطرق الداخلية بين المراكز والقرى بنطاق المحافظة.

كما تابع شعراوى، خلال الاجتماع الموقف التنفيذى فى مجال منظومة النظافة وجمع القمامة، والشركة العاملة، فيما يخص عملية تدوير المخلفات.

ومن جانبه، أكد شعراوى أهمية بذل أقصى الجهود لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمحافظة، موجها بالإسراع فى تنفيذ مشروعات الصرف الصحى ومياه الشرب الجارية على أرض المحافظة.