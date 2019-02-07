وزير التعليم العالى يفتتح وحدة قسطرة القلب بمستشفى عين شمس التخصصى

كتب محمود راغب

افتتح منذ قليل، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، عدداً من التجديدات والتطويرات بمستشفى عين شمس التخصصى.

وتضمنت الافتتاحات وحدة قسطرة القلب و قسم الأشعة و مبنى (د) ، بعد إنتهاء أعمال التطوير و التجديد.

يذكر أن مستشفى عين شمس التخصصي أنشئت عام 1984 بمنحة فرنسية وتحرص على استمرار عمليات التطوير سواء في البنية التحتية أو الأجهزة والمبانى الطبية والإدارية ؛ لتظل مستشفيات جامعة عين شمس صرح طبي مميز لخدمة المواطن المصرى.