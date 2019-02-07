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وزير التعليم العالى يفتتح اليوم وحدة قسطرة القلب بمستشفى عين شمس التخصصى

الخميس، 07 فبراير 2019 01:13 ص
وزير التعليم العالى يفتتح اليوم وحدة قسطرة القلب بمستشفى عين شمس التخصصى خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى
كتب محمود راغب
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يفتتح اليوم الخميس، الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى و البحث العلمى و الدكتورة هالة زايد وزير الصحة و السكان ، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس و الدكتور محمود المتيني عميد كلية الطب و رئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور على الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى،   عدداً من التجديدات و التطويرات بمستشفى عين شمس التخصصى.
 
كان الدكتور على الأنور مدير مستشفى عين شمس التخصصى، قال إنه من المقرر افتتاح وحدة قسطرة القلب و قسم الأشعة و مبنى (د) ، وذلك بعد إنتهاء أعمال التطوير و التجديد، مؤكدا أن هذه التجديدات تجرى وفقاً لخطة شاملة طويلة الأجل ، لضمان توفير أعلى مستوى من الخدمة الصحية ، وأن هذه التجديدات لا تقتصر على المستشفى التخصصي فقط ، بل سبقتها مجموعة من الافتتاحات بمستشفى الدمرداش الجامعى.
 
 و أشار إلى أن مستشفى عين شمس التخصصي أنشئت عام 1984 بمنحة فرنسية و نحرص على استمرار عمليات التطوير سواء في البنية التحتية أو  الأجهزة  و المباني الطبية و الإدارية  ؛ لتظل مستشفيات جامعة عين شمس صرح طبي مميز لخدمة المواطن المصري.
 
 

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