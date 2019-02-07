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وزير التعليم العالى يفتتح أول قاعة تعليمية لذوى الاحتياجات بآداب عين شمس

الخميس، 07 فبراير 2019 10:09 ص
وزير التعليم العالى يفتتح أول قاعة تعليمية لذوى الاحتياجات بآداب عين شمس الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى
كتب محمود راغب
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افتتح، منذ قليل، كل من الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والدكتور عبد الوهاب عزت رئيس جامعة عين شمس والدكتورة سوزان القلينى عميدة كلية الآداب، أول قاعة تعليمية معدة خصيصًا لتقديم الخدمات التعليمية للطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بجامعة عين شمس والجامعات المصرية بكلية الآداب.
 
وقالت الدكتورة سوزان القلينى عميدة الكلية إنه تم توفير الدعم اللوجيستى لإنشاء قاعة مجهزة بأحدث الوسائل التعليمية لخدمة الطلاب من ذوى الاحتياجات.
 
ويهدف إنشاء القاعة إلى توفير الخدمات التعليمية للطالب من ذوى الإعاقة كوسيلة من وسائل الإتاحة والدمج، حيث إنه تم تجهيز القاعة بأحدث تكنولوجيا التعليم وأجهزة الكمبيوتر المزودة بخدمة الإنترنت والسماعات وأجهزة العرض الإلكترونى الضوئى من أجل تقديم خدمة تعليمية متميزة وعقد دورات تدريبية وورش عمل لتنمية مهارات الطلاب وإعدادهم لسوق العمل بعد التخرج.
 
وأضافت سوزان القلينى أن إنشاء القاعة جاء استكمالًا للخدمات المقدمة من الكلية، حيث تم إنشاء وحدة مخصصة لخدمة الطلاب ذوى الإعاقة فى نوفمبر 2015، تحقيقـًا لمبدأ تكافؤ الفرص ودمج الطلاب من ذوى الاحتياجات فى نظام التعليم الاعتيادى وتطبيق نفس المناهج والاختبارات.
 
وتتعدد أشكال الدعم العلمى للشخصية ذات الاحتياجات الخاصة فى كلية الآداب كالكتاب المدعم وتخفيض المصاريف أو تقسيطها أو الإعفاء منها لغير القادرين، كما تم إنشاء جروب على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة للتواصل معهم والاستماع إلي مقترحاتهم ومطالبهم لتيسير العملية التعليمية.
 
وأضافت أن الكلية تحتضن الطلاب من ذوى الإعاقات المختلفة (الحركية ، ضمور العضلات – ضعاف السمع – الشلل الدماغى – التوحد – الإعاقة الذهنية – صعوبات التعلم والحالات النفسية والعصبية وجميع طلاب مدارس الدمج وكذلك قصار القامة ومرضى الفشل الكلوى والأورام الذين يخضعون لغسيل كلوى أو جلسات علاج كيميائى).

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