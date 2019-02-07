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وزيرة التضامن توقع برتوكولات تعاون لتجهيز حضانات الأسمرات

الخميس، 07 فبراير 2019 11:35 ص
وزيرة التضامن توقع برتوكولات تعاون لتجهيز حضانات الأسمرات وزيرة التضامن الاجتماعى أثناء الاجتماع
كتب مدحت وهبة
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وقعت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعى، منذ قليل، بروتوكول تعاون مع إحدى الجمعيات الخيرية لتطوير حضانات الأسمرات بمحافظة القاهرة، حيث سيتم تأثيث وتجهيز 6 حضانات بالأسمرات وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتنفيذ إسناد الحضانات من موازنة برنامج تنمية الطفولة المبكرة التابع للوزارة.
 
 
وقالت غادة والى إن توقيع البرتوكول، يأتى فى إطار الدور المجتمعى لوزارة التضامن الاجتماعى فى رفع مستوى الرعاية المقدمة بدور الحضانات من سن يوم- 4 سنوات والعمل على التوسع فى نطاق تغطية الخدمة ومد مظلة خدمات الطفولة المبكرة بمختلف أنواعها إلى مختلف المناطق الجغرافية، لافتا إلى أن الوزارة ستطبق محور جودة الحضانات من خلال معايير الجودة والمنهج التربوى الموحد من سن يوم إلى 4 سنوات.
 
ووفقاً للبروتوكول ستعمل الوزارة على التشبيك مع الهيئات والكيانات المهتمة بمرحلة الطفولة المبكرة والإشراف على تدريب الميسرات على معايير الجودة والمنهج التربوى الموحد، بالإضافة إلى إتاحة البرامج التدريبية الخاصة بمرحلة الطفولة المبكرة للجمعية والتى تم إنتاجها بمساعدة الوزارة.
 
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